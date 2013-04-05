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货币新闻 | 2013年 4月 5日 星期五 09:41 BJT

国际油市：原油价格反弹，受助于日本经济刺激计划

上周美国初请失业金人数触及四个月高点，这是显示劳动市场复苏势头在3月有所减弱的最新迹象。美国政府周五将公布市场密切关注的3月就业报告。

日本央行周四公布全球最强势的货币刺激举措，打压日圆重挫，公债收益率(殖利率)跌至纪录低点。

欧洲央行总裁德拉吉周四为最早于下月降息敞开大门，并称该央行“准备采取行动”来提振受到衰退冲击的欧元区经济。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/王兴亚; 审校 张涛/张荻)
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