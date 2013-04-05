《热点透视》为实现日本央行的通胀目标，黑田东彦不遗余力

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撰稿 Andy Mukherjee

路透新加坡4月4日 - 日本央行新任总裁黑田东彦已经把前任小心谨慎地行事原则完全抛下。他精心拟定了一份雄心勃勃的新计划，旨在结束困扰日本多年的通缩问题。

日本央行的政策利率长期处于零水准，已经降无可降。但央行可以印钞票，而且在4月3-4日黑田东彦履新后的第一次政策会议上就决定这么办了。基础货币将在短短两年内翻一倍，从去年底的138万亿日圆增加到2014年底的270万亿。基础货币是指流通货币与商业银行在日本央行的准备金之和。

新创造出来的资金将被积极使用。前任总裁白川方明较为谨慎，更愿意购买低风险的短期证券。而黑田东彦甚至连40年期的公债都要买。央行还将“暂时取消”一项自行设定达12年之久的规定，使其持有的公债总量不必受纸币发行额的限制，因这项规定限制了央行对长期债券的购买。

日本央行的积极举措将会让新兴市场经济体的决策者们感到不爽，因为成本低廉的日圆资金将源源不断涌入这些经济体内并不深厚的资产市场。发达国家以及中国，将指责日本发动了一场货币战争。但让日圆贬值以促进新的投资进入出口行业，这是日本结束通缩噩梦的关键。

既已欣然接受安倍晋三首相赋予的反通缩使命，黑田东彦必须做好进一步行动的准备。以日本的标准来看他的新策略未免过于激进，但美国联邦储备理事会(美联储)的资产负债表规模自2008年雷曼兄弟破产以来已经膨胀了两倍。黑田东彦还可以搬出购买股票的做法，这是日本央行在2002年和2009年已经尝试过的工具。

不过，虽然黑田东彦可以推出进一步举措，但仅凭他一己之力还不够。到明年这个时候，受2014年4月消费税上调预期刺激而出现的大宗商品购买热将会结束。要想避免再度滑落通缩的深渊，安倍政府需要着眼于以公共支出刺激经济成长。由于黑田东彦的购债行动可阻止借贷成本的上升，这种策略风险并不大，即便日本政府负债之重堪称发达国家之最。(完)