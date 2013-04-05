港报财经评论：施工旺季到，收集水泥股--经济日报4月5日

周四、周五中国内地股市休市，港股于周四休市，应景烟雨迷蒙，中、港股市混沌势持续。上证昨在休市前报收2,225，微跌2点。恒指昨收报22,337，微跌30点；大市成交额522亿港元，淡静！日股昨急升3%；美股续走上升路；中、港股市复活节后复活无望，只好待清明节后扫完墓，拜完山再探明前景！中资股明显偏于弱势，但总有底线，经济弱复苏但不致于无复苏。二季为施工旺季的开展，建议看位收集水泥股。早前央视爆水泥股用不合格的海砂建楼，水泥股捱沽，加上中国突发国五条，房控疑虑令水泥股伤上加伤。不过，还是认为水泥股有收集价值，主要归因三点：一来，据中国建材 高管认为，事件的发生，将对政府及行业均带来启示，预期未来可加快推动行业落后产能的淘汰，整顿行业可望提高水泥标准和产品质素。二来，对应施工旺季的来临，预计水泥价格或有所回升。三来，是一个基于中期的看法，在行业整顿后供需平衡，每年在城镇化政策和中国内地楼市刚性需求的带动，亦对水泥有一定需求，故海砂事件只是短暂的不利因素，左右不了中期的需求趋势。

拣股大原则而言，尽量控制风险，龙头为主。水泥股中，海螺 及中国建材为主要龙头。两者之估值区别，未知可曾有投资者发现。海螺已公布之2012年度营业额457.66亿人民币，按年下降5.9%；纯利倒退45.4%至63.31亿元人民币；其内盈利减少，主要由于平均销售价格由2011年每吨308元人民币跌至245元人民币，导致每吨毛利由121元人民币跌至67元人民币。中国建材已公布之2012年度的营业额按年升8.94%至872.18亿元人民币；纯利按年减少30.39%至55.8亿元人民币；去年度每吨毛利报65元人民币，与海螺水泥之差距已大大收窄；高峰期一度有20元人民币的差距，两者龙头实力拉近。

然而，据彭博综合预测，中建材2013年度每股盈利或有所反弹28.5%至1.324元人民币，现价9.5元人民币的预测PE只有5.7倍，预测息率2.4厘。相对海螺水泥，据彭博综合预测，2013年度每股盈利或有所反弹38.6%至1.65元人民币，现价26.15元人民币的预测PE12.7倍，预测息率1.5厘。中国建材明显呈现深度折让率，相信是因为近几年为集团投资高峰期，负债相对高有关。

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M2势放缓， 国指下试10,000/余少文

大市迷失方向，市场等待下周开始公布的3月和首季宏观经济数据，尽管预期通胀回落以及GDP回升，但货币供应量增长料放缓，面对中国收紧流动性，以及资金可能流出中资股下，国企指数下试一万点机会愈来愈大。中国内地股市反覆走势，累及国企指数跌穿10,800点，全日跌52点或0.5%，收10,758点，成交额降至122亿港元，三连跌下仍有四分一主板H股逆市上升，但升幅较大的股份多是三、四线股；而红筹指数跌5点，收4,355点，表现好过国指是内房股和电讯股靠稳所致，但成交额只有39亿港元，反映大市缺乏方向，大家都在等。中资股今年首季业绩主要在4月下旬派发，未来两个多星期焦点料落在3月和首季的宏观经济数据披露身上。彭博预测显示，中国一直担心的通胀，3月份会回落至2.5%，或是农历年效应结束而令物价回落，但消费品零售额增幅回升至12.8%，高于1-2月的12.3%水平，进口贸易增长也可扭转2月下跌而回升约5%。至于首季GDP有望升至8%水平，虽未能回到去年同期的8.1%增速，大部分数据都显示3月经济继续好转。

即使彭博预期3月新增贷款回升至8,450亿元人民币，中国内地媒体又引述权威人士指工、建、农、中四大行3月份新增贷款超过3,300亿元人民币，略低于1月3,767亿元人民币，但人民银行至今仍未公布四大行2月份的贷、存数字，未能比较3月较2月的增幅有多少，惟相信3月贷款需求较2月回升。关注是货币供应量，因为中国明确要求今年M2增速目标为13%，今年1月和2月的M2增速分别为15.9%和15.2%，已预期今年余下时间的增幅会大幅放缓至13%水平，市场亦预测3月增速降至14.5%，是首季最低的一个月份，若然预测准确，则余下三季按季下降0.5个百分点增速，已经可以达标。

而央行连续四周进行正回购操作，合计抽走市场2,280亿元人民币资金，但银行同业拆息并没有太大变化，或反映流动性仍充裕。但要留意3月正回购下周开始陆续到期，4月中旬操作的正回购量会否增加，若然每次正回购都至少超过300亿至400亿元人民币，便反映中国加大收水力度，反而如维持300亿左右，或中国满意目前流动性，让目前的正回购滚动下去，只是无阻M2增速会放缓至中国要求目标的现实。(B04)