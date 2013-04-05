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货币新闻 | 2013年 4月 5日 星期五 09:36 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--4月5-12日

路透4月4日 - 以下为标准普尔500企业中将于4月5-12日公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。

公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期

EPS 数目 EPS

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4月 8日 AMC Q1 2013 美国铝业(ALCOA) 0.10 18 0.10

4月10日 Q4 2012 Bed Bath & Beyond Inc. 1.68 24 1.48

4月10日 11:00 Q1 2013 Fastenal 0.37 11 0.34

4月10日 BMO Q2 2013 Family Dollar 1.23 26 1.15

4月10日 BMO Q4 2013 CarMax, Inc. 0.46 15 0.41

4月10日 BMO Q4 2013 Constellation Brands, Inc. 0.45 12 0.69

4月12日 11:00 Q1 2013 摩根大通 1.39 30 1.31

如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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