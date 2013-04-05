港报财经评论：资产膨胀，财富不均--信报4月5日

资产膨胀，财富不均/习广思

来得快，走得亦快，热钱持续由新兴市场流走。由去年第四季开始，资金急涌入新兴股债市场，最先由ETF起动，到年底时主动管理型基金全面看好，在年初增持，触发两轮资金流入。近期ETF的资金开始流出，除了中资股外，ETF投资者同时撤出墨西哥和巴西股市。另一方面，主动管理型基金愿意留守的时间可能长一点，但开始有大行下调中资股的配置评级，这不是一件好事，尤其是对第二季的市况。尽管近期大市持续调整，但恒指在资金支持下守住22,000点水平，在缺乏资金推动的条件下，暂时难见回升。美股继续强势，亚洲区观望日本央行议息，但中国内地A股休市两日，港股市况更趋淡静。恒指昨天开市后曾穿22,500点，即遇阻力，随即回落，及后走势反覆，收报22,337点，下跌30点。全日成交额522亿港元，沽空比率12.5%。空军未散，内银续成为沽空对象。

中证监上周出招整顿影子银行，对大型内银的盈利影响不会太大，但小型银行尤其是以财富管理业务作卖点的内银，盈利影响较大，民行 、信行 连跌3日。然而，这场内银整顿，除了反映新官有火之外，另一个讯号是中国间接地收水。整体大市仍然疲弱，但见资金借H7N9续炒作药业股如神威药业 、泰凌医药 、朗生 。其次，澳间公布3月博彩数据后，大行合奏唱好濠赌股，建议重新买入。内房股在地方政策陆续出台后，走势逐步回稳。财富不均的现象在全球愈来愈严重。摩根士丹利在2012年做过一项分析，一个国家的财富愈是集中小部分富豪身上，其实不利经济发展。大摩分析员先统计每个国家身家超过10亿美元的富豪总资产，再计算他们的总资产值占GDP的比率，榜首是俄罗斯，俄国富豪总资产高达3,773亿美元，占其GDP的20%；其次是马来西亚，指标比率是18.3%；第三是中国台湾，比率是12.2%；美国的指标比率是10.6%，中国的指标比率则是2.9%。

大摩想指出的是，这些富豪的财富累积，及至一个国家财富的集中度，是观察经济发展的另一个角度，尤其是新兴国家，不同国家的富豪总资产及排名变动，均反映这些新兴国家在全球经济的竞争力。换言之，如果一个国家的亿万富翁数目与其经济规模不成比例，财富过度集中会导致经济发展停滞；相反，如果一个国家的富豪榜常有新脸孔，则意味住财富的流动性较高，其经济竞争力也相对地高。

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欧罗再跌有限/苏子

欧罗区最新公布的3月PMI指数终值虽然向上修订至46.8，但仍然是三个月来的新低水平，更是连续20个月在50这个好淡分水岭以下，反映欧罗区的实质经济环境仍处恶劣阶段，未有走出衰退困境的迹象。欧罗区经济其实已连续五个季度陷入衰退阶段，而差劲的3月PMI指数令市场相信，今年首季欧罗区经济将会是连续六个季度衰退。市场估计欧罗区最快要到第二季才有望走出衰退的困境。不过，欧罗汇价对欧罗区所公布的差劲经济指数反应较为冷淡，数据公布后，欧罗兑美元仍能保持在上周三所造的1.2749高位以上波动；至于欧罗兑日圆则仅低见119.14水平便已止跌回升，未能趁机进一步考验2月25日所造的118.72低位；欧罗汇价如此平稳的表现，反映现水平沽压已大为收敛，短期内往下继续急挫的可能性并不高。

欧罗兑美元的9天RSI及日线MACD呈现底背驰利好讯号逾大半个月时间，故相信欧罗兑美元稍后即使再跌，空间亦极之有限，反而提防汇价一旦返回200天SMA阻力以上波动及收市后，随时会展开一个较为有力的反弹浪，重返1.3心理关口以上，并挑战20天保历加通道的1.311顶部阻力，以及100天SMA的1.3135关键阻力位。近期美元兑瑞郎的走势某程度上已反映了美元整体走势的强弱，美元兑瑞郎自上月8日以大阳烛升破去年11月13日的0.9515高位阻力后，便开始呈现反覆不前的局面，汇价分别于上月14日及27日触及0.9567高位及0.9553高位，而这两个高位目前正呈现不利后市的双顶形态；后市可望下试0.915∕0.92区域。

短线而言，若美元兑瑞郎在跌破本周二的0.9436低位后，可以迅即跌至200天SMA支持以下波动及收市，预料美元兑瑞郎将结束自2月1日自0.9019低位开始的上升浪；同时亦反映美元的整体走势将转弱，预料届时美汇指数将有甚高机会回落至100天SMA支持以下。