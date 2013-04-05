《独家新闻》瑞银是支持泰国首富购买中国平安股权的神秘金主--消息

路透香港4月5日 - 知情人士对路透表示，支持泰国首富谢国民(Dhanin Chearavanont)买入94亿美元中国平安股权的神秘金主是瑞银集团，瑞银是在最后关头向谢国民提供全套复杂的融资安排，只有参与其中的少数几个人对此知情。

瑞银对这笔中国史上最大一笔外资购买中资企业股份交易的资金支持，解释了谢国民和他麾下的卜蜂集团(CP Group)如何得以筹集到74亿美元现金，用于支付交易尾款，此前支持谢国民的主要银行在最后时刻选择了退出。

在卜蜂收购汇丰控股持有的15.6%中国平安 股权过程中瑞银扮演救星，并没有被相关公司披露过，而且事到如今也没有公开报导过。

知情消息人士称，瑞银 通过两笔融资安排达成这笔交易。其中主要的一笔融资为约55亿美元的五年期贷款，据汤森路透数据，这是有史以来亚洲地区最大金额的同类贷款之一。

瑞银也将相应获得又一笔丰厚的费用收入。知情人士称，瑞银先后预计将总共获得约1亿美元费用收入。汤森路透数据显示，这将成为单独一家银行在亚洲的单笔交易中获得的最高费用收入之一。

瑞银对谢国民这样的重要优质客户做出如此特别的安排，对瑞银来说很罕见，也暗示了该行的业务策略在发生关键转变。

该交易显示，比起常规交易，瑞银现在更加看重高利润交易。瑞银现在更多地瞄准信誉佳、愿意付费的客户，为他们达成风险也许更高，但回报也更大的交易。

在投行收入因高收费的股权资本市场业务下滑而普遍承压的情况下，瑞银及其竞争对手都在采取这样的策略。

瑞银承办巨额贷款对其来说是新的业务领域，此前该行在亚洲的号召力更多在于其并购交易技巧和对股票资本市场的精通。

瑞银在这笔交易中扮演神秘角色，不过是汇控出售平安股权过程中的几个曲折情节之一。中国平安是全球按市值计算的第二大保险公司。