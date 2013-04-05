《独家新闻》瑞银是支持泰国首富购买中国平安股权的神秘金主--消息

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透香港4月5日 - 知情人士对路透表示，支持泰国首富谢国民(Dhanin Chearavanont)买入94亿美元中国平安股权的神秘金主是瑞银集团，瑞银是在最后关头向谢国民提供全套复杂的融资安排，只有参与其中的少数几个人对此知情。
瑞银对这笔中国史上最大一笔外资购买中资企业股份交易的资金支持，解释了谢国民和他麾下的卜蜂集团(CP Group)如何得以筹集到74亿美元现金，用于支付交易尾款，此前支持谢国民的主要银行在最后时刻选择了退出。
在卜蜂收购汇丰控股持有的15.6%中国平安 股权过程中瑞银扮演救星，并没有被相关公司披露过，而且事到如今也没有公开报导过。
知情消息人士称，瑞银 通过两笔融资安排达成这笔交易。其中主要的一笔融资为约55亿美元的五年期贷款，据汤森路透数据，这是有史以来亚洲地区最大金额的同类贷款之一。
瑞银也将相应获得又一笔丰厚的费用收入。知情人士称，瑞银先后预计将总共获得约1亿美元费用收入。汤森路透数据显示，这将成为单独一家银行在亚洲的单笔交易中获得的最高费用收入之一。
瑞银对谢国民这样的重要优质客户做出如此特别的安排，对瑞银来说很罕见，也暗示了该行的业务策略在发生关键转变。
该交易显示，比起常规交易，瑞银现在更加看重高利润交易。瑞银现在更多地瞄准信誉佳、愿意付费的客户，为他们达成风险也许更高，但回报也更大的交易。
在投行收入因高收费的股权资本市场业务下滑而普遍承压的情况下，瑞银及其竞争对手都在采取这样的策略。
瑞银承办巨额贷款对其来说是新的业务领域，此前该行在亚洲的号召力更多在于其并购交易技巧和对股票资本市场的精通。
瑞银在这笔交易中扮演神秘角色，不过是汇控出售平安股权过程中的几个曲折情节之一。中国平安是全球按市值计算的第二大保险公司。
瑞银拒绝对此置评。卜蜂集团亦拒绝表态。(完) (编译 白云; 审校 李爽)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币