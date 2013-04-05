美国个股：惠普董事长莱恩辞职，并由惠特沃斯暂行代理

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
惠普收购Autonomy引发股东强烈不满，董事长莱恩成为中箭落马的最高主管之一。股东公开抨击惠普以110亿美元收购Autonomy，而且未作好尽职调查。惠普最后在Autonomy计提数十亿美元的资产价值减记。
“在对股东上个月表决结果进行反省后，我决定辞去董事长一职，以减少对惠普改造行动的干扰，”莱恩发表声明称。“自从两年多以前加入惠普董事会来，我一直努力促进董事会调整，以确保公司顺利改造及未来成功。”
惠特沃斯在3月会议上已经向股东表示，董事会将有一番变动。
惠普及公司执行长惠特曼(Meg Whitman)正在进行一项长达数年的改造计划，以刺激公司成长。
惠特曼要求股东保持耐心。公司进行裁员及削减支出，并进入具有长期潜力的领域，例如企业运算服务。
惠普股价盘后跌至22.10美元，周四在纽约证券交易所收报22.30美元。(完) (编译 程琳/蔡美珍; 审校 张涛)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币