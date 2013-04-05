《独家新闻》德国电讯考虑优化与MetroPCS合并的条款--消息

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透伦敦/法兰克福4月4日 - 两名了解德国电讯(Deutsche Telekom) 想法的消息人士称，德国电讯正在研究优化旗下T-Mobile USA与MetroPCS Communications 合并计划的条款，以在下周就该计划进行的投票表决前拉拢股东支持。
上述人士称，德国电讯董事会对是否要优化交易条款以争取MetroPCS股东支持存在分歧，而且仍希望可以避免做出改变。这笔交易建议以现金加股票方式进行。MetroPCS股东将于4月12日投票表决。
“他们还有一周时间做决定，现在正在研究这方面问题。”一名了解MetroPCS想法的消息人士表示。由于相关磋商是在私下进行，上述人士不愿具名。
德国电讯发言人周四称，公司没有修改交易条款的计划。最近几周，德国电讯多次表示当前建议最有利于两家公司的股东。
当被问到德国电讯是否在研究优化条款时，发言人称：“没有，我们完全否认这点。”
MetroPCS股价周四收高1.46%，报11.12美元。该公司发言人拒绝置评。
MetroPCS于去年10月同意这笔交易，但持有MetroPCS约12%股份的维权投资者对交易条款不满并寻求其它收购方，让德国电讯目前被迫寻找争取MetroPCS股东支持的办法。
根据去年10月双方达成的协议，MetroPCS股东将得到每股4.06美元现金，加上合并后公司26%的股份。德国电讯股东将获得剩余股份。
德国电讯股价收高2%。(完) (编译 程琳; 审校 侯向明)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币