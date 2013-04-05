《独家新闻》德国电讯考虑优化与MetroPCS合并的条款--消息

路透伦敦/法兰克福4月4日 - 两名了解德国电讯(Deutsche Telekom) 想法的消息人士称，德国电讯正在研究优化旗下T-Mobile USA与MetroPCS Communications 合并计划的条款，以在下周就该计划进行的投票表决前拉拢股东支持。

上述人士称，德国电讯董事会对是否要优化交易条款以争取MetroPCS股东支持存在分歧，而且仍希望可以避免做出改变。这笔交易建议以现金加股票方式进行。MetroPCS股东将于4月12日投票表决。

“他们还有一周时间做决定，现在正在研究这方面问题。”一名了解MetroPCS想法的消息人士表示。由于相关磋商是在私下进行，上述人士不愿具名。

德国电讯发言人周四称，公司没有修改交易条款的计划。最近几周，德国电讯多次表示当前建议最有利于两家公司的股东。

当被问到德国电讯是否在研究优化条款时，发言人称：“没有，我们完全否认这点。”

MetroPCS股价周四收高1.46%，报11.12美元。该公司发言人拒绝置评。

MetroPCS于去年10月同意这笔交易，但持有MetroPCS约12%股份的维权投资者对交易条款不满并寻求其它收购方，让德国电讯目前被迫寻找争取MetroPCS股东支持的办法。

根据去年10月双方达成的协议，MetroPCS股东将得到每股4.06美元现金，加上合并后公司26%的股份。德国电讯股东将获得剩余股份。