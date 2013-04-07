主要国家经济指标预测--4月8日****

路透4月8日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程 4月8日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月) 3月 -- -2.9% 网络招聘广告(较前月) -- +3.3% 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 53.2 0715 瑞士工业订单 第四季 -- -0.7% 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 4月 负12.6 负10.6 1000 德国工业生产(较前月) 2月 +0.3% 持平 1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业 2月 -- 97.0 指数 1400 美国就业指数 3月 -- 111.1 2200 新西兰NZIER企业信心指数 第一季 -- 20.0% 2301 英国BRC同店零售销售(较上年同期) 3月 -- +2.7% 2301 英国RICS房价差值 3月 -- 负6 4月8日-4月11日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2200 新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较 3月 -- +1.6% 前月) (较上年同期) -- +8.1% 附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表: 4月5日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0500 日本同时指标(较前月) 2月 +0.5 -- 领先指标(较前月) +2.5 -- 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 3月 +0.2% +0.2% 房价指数三个月均值(较上年同期) +1.1% +1.1% 0900 欧元区零售销售(较前月) 2月 -0.3% -0.2% (较上年同期) -1.4% -1.8% 1000 德国工业订单 2月 +2.3% +1.2% 1230 美国非农就业岗位(万个) 3月 增加8.8 增加20 民间就业岗位(万个) 增加9.5 增加20.9 失业率 7.6% 7.7% 平均时薪 持平 +0.2% 每周平均工时 34.6 34.5 制造业就业岗位(万个) 减少0.3 增加1 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 2月 逆差430. 逆差446 0 1230 加拿大就业岗位(万个) 3月 减少5.45 增加0.85 失业率 7.2 7.1% 全职就业人数(万人) 减少5.4 -- 兼职就业人数(万人) 减少0.04 -- 就业参与率 66.6 -- 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 2月 逆差10.2 顺差2 出口(亿加元) 3.8515 -- 进口(亿加元) 3.9532 -- 1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 3月 64.4 -- 经季节调整PMI 61.6 52.4 1430 美国ECRI一周领先指标 3月29日当 129.2 -- 周 1900 美国消费者信贷(亿美元) 2月 增加181. 增加150 4 4月7日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2350 日本未经季节调整经常帐(较上年同期) 2月 -47.0% -61.3% 日本未经季节调整经常帐(亿日圆) 盈余6,37 盈余4,663 4 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 许娜/孙茉莉 审校 侯向明)