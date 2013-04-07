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亚洲 | 2013年 4月 8日 星期一 07:51 BJT

****主要国家经济指标预测--4月8日****

路透4月8日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程
    
 4月8日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                        公布时段      预估值       前值
 0130     澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月)          3月               --      -2.9%
                网络招聘广告(较前月)                             --      +3.3%
 0500     日本服务业景气判断指数               3月               --       53.2
 0715     瑞士工业订单                         第四季            --      -0.7%
 0830     欧元区Sentix投资者信心指数           4月           负12.6     负10.6
                                                                     
 1000     德国工业生产(较前月)                 2月            +0.3%       持平
 1230     美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业   2月               --       97.0
          指数                                                       
 1400     美国就业指数                         3月               --      111.1
 2200     新西兰NZIER企业信心指数              第一季            --      20.0%
 2301     英国BRC同店零售销售(较上年同期)      3月               --      +2.7%
 2301     英国RICS房价差值                     3月               --        负6
                                                                     
    
 4月8日-4月11日
 GMT时间  经济指标/活动                        公布时段      预估值       前值
 2200     新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较   3月               --      +1.6%
          前月)                                                      
                                 (较上年同期)                    --      +8.1%
       
    
    附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:   
    
 4月5日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                        公布时段        现值     预估值
 0500     日本同时指标(较前月)                 2月             +0.5         --
              领先指标(较前月)                                 +2.5         --
 0700     英国Halifax房价指数(较前月)          3月            +0.2%      +0.2%
          房价指数三个月均值(较上年同期)                      +1.1%      +1.1%
 0900     欧元区零售销售(较前月)               2月            -0.3%      -0.2%
                     (较上年同期)                             -1.4%      -1.8%
 1000     德国工业订单                         2月            +2.3%      +1.2%
 1230     美国非农就业岗位(万个)               3月          增加8.8     增加20
          民间就业岗位(万个)                                增加9.5   增加20.9
          失业率                                               7.6%       7.7%
          平均时薪                                             持平      +0.2%
          每周平均工时                                         34.6       34.5
          制造业就业岗位(万个)                              减少0.3      增加1
 1230     美国国际贸易收支(亿美元)             2月         逆差430.    逆差446
                                                                  0  
 1230     加拿大就业岗位(万个)                 3月         减少5.45   增加0.85
          失业率                                                7.2       7.1%
          全职就业人数(万人)                                减少5.4         --
          兼职就业人数(万人)                               减少0.04         --
          就业参与率                                           66.6         --
 1230     加拿大贸易收支(亿加元)               2月         逆差10.2      顺差2
          出口(亿加元)                                       3.8515         --
          进口(亿加元)                                       3.9532         --
 1400     加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)        3月             64.4         --
          经季节调整PMI                                        61.6       52.4
 1430     美国ECRI一周领先指标                 3月29日当      129.2         --
                                               周                    
 1900     美国消费者信贷(亿美元)               2月         增加181.    增加150
                                                                  4  
        
 4月7日(日)
 GMT时间  经济指标/活动                        公布时段        现值     预估值
 2350     日本未经季节调整经常帐(较上年同期)   2月           -47.0%     -61.3%
          日本未经季节调整经常帐(亿日圆)                   盈余6,37  盈余4,663
                                                                  4  
  (完)  
    
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                            日本与韩国                   
    欧洲                                    澳洲与新西兰                 
    中国                                    台湾                         
 
 已公布经济指标一览
    美国                                    日本                         
    欧洲                                    韩国                         
    中国                                    香港                         
    澳洲                                    台湾                         
 
 (整理 许娜/孙茉莉 审校 侯向明)

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