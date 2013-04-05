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货币新闻 | 2013年 4月 5日 星期五 10:37 BJT

《独家新闻》美国迪士尼近期将开始对制片厂及消费产品部门裁员--消息

路透洛杉矶4月4日 - 根据两名知情人士透露，迪士尼(Walt Disney) 预计未来两周开始在制片厂及消费产品部门裁员，这是迪士尼进行公司全面检讨后的最新削减成本措施。

消息人士指出，制片厂的裁员将集中在行销及家用影片部门，同时也涵盖动画部门的一小批人员。由于计划尚未公布，消息人士要求匿名。

目前不清楚各部门会裁员多少人。

另一名人士称，消费产品部门的缩编将主要来自人员自然缩减。

迪士尼发言人拒绝评论。

一名人士称，迪士尼去年底展开内部成本削减检讨，以确认因为科技进步而不再需要的人力。

这名人士表示，迪士尼过去几年进行一连串大型收购后，目前也在研究可以裁减的重叠业务。(完)
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