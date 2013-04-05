《独家新闻》美国迪士尼近期将开始对制片厂及消费产品部门裁员--消息

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透洛杉矶4月4日 - 根据两名知情人士透露，迪士尼(Walt Disney) 预计未来两周开始在制片厂及消费产品部门裁员，这是迪士尼进行公司全面检讨后的最新削减成本措施。
消息人士指出，制片厂的裁员将集中在行销及家用影片部门，同时也涵盖动画部门的一小批人员。由于计划尚未公布，消息人士要求匿名。
目前不清楚各部门会裁员多少人。
另一名人士称，消费产品部门的缩编将主要来自人员自然缩减。
迪士尼发言人拒绝评论。
一名人士称，迪士尼去年底展开内部成本削减检讨，以确认因为科技进步而不再需要的人力。
这名人士表示，迪士尼过去几年进行一连串大型收购后，目前也在研究可以裁减的重叠业务。(完)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币