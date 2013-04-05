版本:
中国
货币新闻 | 2013年 4月 5日 星期五 17:11 BJT

表格：欧元区2月零售销售较前月下滑0.3%，较上年同期下滑1.4%

路透布鲁塞尔4月5日 - 欧盟统计局周五公布：

* 欧元区2月零售销售较前月下滑0.3%，较上年同期下滑1.4%

* 欧元区1月零售销售修正为较前月上升0.9%(前值为升1.2%)，较上年同期下滑1.9%(前值为降1.3%)。

以下为详细数据:

较上月(%)(经季节调整)

零售销售 12年9月 12年10月 12年11月 12年12月 13年1月 12年2月

欧元区 -1.6 -0.5 0.2 -0.7 0.9 -0.3

欧盟 -1.1 -0.6 0.3 -0.6 0.8 0.0

较上年同期(%)(经工作日调整）

零售销售 12年9月 12年10月 12年11月 12年12月 13年1月 12年2月

欧元区 -2.1 -3.4 -2.2 -3.0 -1.9 -1.4

欧盟 -1.0 -2.4 -1.3 -2.0 -1.2 -0.2(完)

参看更多细节,可点选欧盟网站,网址为(here) (编译 田建华; 审校 隋芬)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐