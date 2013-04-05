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货币新闻 | 2013年 4月 5日 星期五 18:11 BJT

表格：德国2月工业订单较前月增加2.3%，高于预估

路透柏林4月5日 - 德国经济部周二公布的数据显示，德国2月工业订单较前月增加2.3%。路透预估为成长1.2%。

以下为详细数据(经季节调整):

2013年2月 2013年1月

较前月(%) +2.3 -1.6

指数(2005年为基期) 103.4 101.1

(完) (编译 李婷仪 审校 王冠中)
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