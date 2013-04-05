《CAMPBELL专栏》亚洲是支撑强劲油价的最后堡垒

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
**是逢低承接机会还是虚晃一招？**
在这种状况下，亚洲买家似乎暂时回到交易场上，据传有多家公司正就多笔交易进行协商，好让福尔蒂斯原油恢复运往亚洲。
船期列表显示，法国石油业巨擘道达尔 试图安排在月中之前对亚洲、也有可能是美国墨西哥湾出货，起运点就是福尔蒂斯原油装运的Hounds Point港。
乌拉尔(Ural)原油方面，中国贸易商联合石化看来正在安排在4月底前将200万桶乌拉尔原油从波罗的海运往中国。
尽管这些交易并不保证一定会完成，但这显示出亚洲炼油业者见猎心喜且愿意买进。这应有助于去化那些打压布兰特原油价格的过剩近月船货。
挂在所有人嘴边的实际问题是：“这会持续下去吗？”亚洲炼油业者会不会在荣景即将止歇的时候继续活跃、还是他们会见到了西方市场没有看出来的情势？
亚洲炼油业者往往会有比较长远的眼光，因为必须将船运时间纳入考量。举例来说，中国业者现在买进欧洲原油，得等到6月或7月才能收到货。
亚洲原油价格表现强韧，显示区域交易商见到当前春季波澜不兴以外的强劲需求。
但亚洲油品需求的力道面临着一些严峻的问题。持怀疑态度的人指出，石脑油价格已经因为石化产品销售不振而大跌，在此同时区域柴油市场出现近月船货过剩的讯号，因中国炼油业者扩大出口。
类似的是，在原油走势强劲背景下，亚洲馏分油价格一厥不振。亚洲柴油裂解价差触及10个月低点，因印尼及中国等主要进口国需求不振导致供给过剩。
然而还是有一些线索指出，亚洲近月价格疲软是因为第一季炼油利润格外强劲导致生产过剩所衍生的清库存效应。
目前柴油价格已见攀升，而在当前价格水准下，炼油业者仍有利可图。
浏览新加坡柴油裂解价差图表，请点选(r.reuters.com/wag27t)
尽管欧洲需求看来肯定会进一步下滑，北美油品消费正趋于稳定，馏分燃料油在修正后数据厘清市况后可看得出销售利润。
美国政府在复活节期间公布的1月数据显示，馏分油需求大幅增加至每日逾400万桶，而这无疑地是受到卡车运输量持续增加及寒冷天候推助。
浏览美国馏分油需求图表，请点选(r.reuters.com/tag27t)
这也是油品交易商应该关注亚洲市场的原因。若亚洲市场感染了欧洲当前所受的风寒，那么全球油品价格动荡将加剧。
但若布兰特原油价格所反映的比较大程度是短期的地区性因素，则就没有什么理由持悲观的看法。(完) (译文审校 王冠中)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币