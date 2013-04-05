《CAMPBELL专栏》亚洲是支撑强劲油价的最后堡垒

**是逢低承接机会还是虚晃一招？**

在这种状况下，亚洲买家似乎暂时回到交易场上，据传有多家公司正就多笔交易进行协商，好让福尔蒂斯原油恢复运往亚洲。

船期列表显示，法国石油业巨擘道达尔 试图安排在月中之前对亚洲、也有可能是美国墨西哥湾出货，起运点就是福尔蒂斯原油装运的Hounds Point港。

乌拉尔(Ural)原油方面，中国贸易商联合石化看来正在安排在4月底前将200万桶乌拉尔原油从波罗的海运往中国。

尽管这些交易并不保证一定会完成，但这显示出亚洲炼油业者见猎心喜且愿意买进。这应有助于去化那些打压布兰特原油价格的过剩近月船货。

挂在所有人嘴边的实际问题是：“这会持续下去吗？”亚洲炼油业者会不会在荣景即将止歇的时候继续活跃、还是他们会见到了西方市场没有看出来的情势？

亚洲炼油业者往往会有比较长远的眼光，因为必须将船运时间纳入考量。举例来说，中国业者现在买进欧洲原油，得等到6月或7月才能收到货。

亚洲原油价格表现强韧，显示区域交易商见到当前春季波澜不兴以外的强劲需求。

但亚洲油品需求的力道面临着一些严峻的问题。持怀疑态度的人指出，石脑油价格已经因为石化产品销售不振而大跌，在此同时区域柴油市场出现近月船货过剩的讯号，因中国炼油业者扩大出口。

类似的是，在原油走势强劲背景下，亚洲馏分油价格一厥不振。亚洲柴油裂解价差触及10个月低点，因印尼及中国等主要进口国需求不振导致供给过剩。

然而还是有一些线索指出，亚洲近月价格疲软是因为第一季炼油利润格外强劲导致生产过剩所衍生的清库存效应。

目前柴油价格已见攀升，而在当前价格水准下，炼油业者仍有利可图。

浏览新加坡柴油裂解价差图表，请点选(r.reuters.com/wag27t)

尽管欧洲需求看来肯定会进一步下滑，北美油品消费正趋于稳定，馏分燃料油在修正后数据厘清市况后可看得出销售利润。

美国政府在复活节期间公布的1月数据显示，馏分油需求大幅增加至每日逾400万桶，而这无疑地是受到卡车运输量持续增加及寒冷天候推助。

浏览美国馏分油需求图表，请点选(r.reuters.com/tag27t)

这也是油品交易商应该关注亚洲市场的原因。若亚洲市场感染了欧洲当前所受的风寒，那么全球油品价格动荡将加剧。