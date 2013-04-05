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货币新闻 | 2013年 4月 5日 星期五 13:13 BJT

日本数据：2月同时指标较前月上升0.5点，领先指标上扬2.5点

路透东京4月5日 - 日本内阁府周五公布，2月同时指标初值较前月上升0.5点，透露出日本经济动能回升。

领先指标亦较1月上升2.5点。

内阁府调高对同时指标的评估，称同时指标正在触底回升。

参看完整数据，请连结内阁府网站(here)。(完) (编译 蔡美珍; 审校 程琳)
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