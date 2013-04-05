版本:
中国
货币新闻 | 2013年 4月 5日 星期五 12:58 BJT

日本债市：10年券收益率从纪录低位急速反弹，因投资者锁住获利

路透4月5日 - 日本政府10年期公债收益率周五从纪录低位急速反弹，因投资者锁住获利。

10年券收益率 午后大涨18个基点至0.615%，早上一度大跌12个基点至纪录低位0.315%。

10年期日债期货 下跌2.49点至143.55，来到近两个月低位。早盘曾触及纪录高位146.41点。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

伦敦美债 东京美债

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价

(编译 戴素萍 审校)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐