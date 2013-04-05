《Home专栏》铜市仍有负面供给因素，但影响已然不同先前

**Tuticorin停工**

Tuticorin是一家比Pasar还大的铜冶炼厂，年产能超过30万吨。在某种意义上，Tuticorin也是印度市场最大的铜供应商。

拥有该治炼厂的Vedanta Resources 对于瓦斯外泄的指控矢口否认。Tamil Nadu污染控制委员会因该指控而在上周下令关闭该治炼厂。

该公司有信心4月9日的听证会将有助于炼厂复工。

鉴于长期以来与地方上的环境冲突，复工的乐观看法会否成真还很难说。

我们都在静观结果如何，同时也要想一想延长停工所可能带来的冲击。

一如Pasar，即使Tuticorin持续停工，也不会让大家对全球供需情况的计算有所改变。如果不在Tuticorin冶炼铜精矿，也可以在别处治炼。只是时间早晚的问题而已。

但是，也像Pasar一样，停工太久将会造成全球铜供应流向的改变，因为必须换到别处来因应印度需求上的不足。

至少LME在全球的仓库没有短缺问题，可以填补任何暂时性的不足问题。

**多即是少**

在纽奥良、Johor和安特卫普的仓库有最大量的铜精矿，而这些仓库全都在排队等着出仓，因此目前LME库存本身的配置<0#MCUSTX-LOC-GRD>是个热门议题。

一如每个铝交易商会跟你说的，LME仓库有排队情况意味着会有更高的升水，尤其是如果每个人都急着需要大量金属的情况下。

同样的，这不是说铜不在那儿了。这只是如果你是一位欧洲消费者，正在等着货品入境，而铜还躺在智利码头。

这些铜将会有替代品，这意味着可以透过LME仓库系统或现货市场上寻获。

不管哪种情况，都将会有很高的升水，因此欧洲现货市场的铜升水势必会向每吨100美元靠拢。

这是供应过剩市场的运作方式。

供应中断的价格影响力不再，因为库存供应充裕。