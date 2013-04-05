《Home专栏》铜市仍有负面供给因素，但影响已然不同先前

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
**Tuticorin停工**
Tuticorin是一家比Pasar还大的铜冶炼厂，年产能超过30万吨。在某种意义上，Tuticorin也是印度市场最大的铜供应商。
拥有该治炼厂的Vedanta Resources 对于瓦斯外泄的指控矢口否认。Tamil Nadu污染控制委员会因该指控而在上周下令关闭该治炼厂。
该公司有信心4月9日的听证会将有助于炼厂复工。
鉴于长期以来与地方上的环境冲突，复工的乐观看法会否成真还很难说。
我们都在静观结果如何，同时也要想一想延长停工所可能带来的冲击。
一如Pasar，即使Tuticorin持续停工，也不会让大家对全球供需情况的计算有所改变。如果不在Tuticorin冶炼铜精矿，也可以在别处治炼。只是时间早晚的问题而已。
但是，也像Pasar一样，停工太久将会造成全球铜供应流向的改变，因为必须换到别处来因应印度需求上的不足。
至少LME在全球的仓库没有短缺问题，可以填补任何暂时性的不足问题。
**多即是少**
在纽奥良、Johor和安特卫普的仓库有最大量的铜精矿，而这些仓库全都在排队等着出仓，因此目前LME库存本身的配置<0#MCUSTX-LOC-GRD>是个热门议题。
一如每个铝交易商会跟你说的，LME仓库有排队情况意味着会有更高的升水，尤其是如果每个人都急着需要大量金属的情况下。
同样的，这不是说铜不在那儿了。这只是如果你是一位欧洲消费者，正在等着货品入境，而铜还躺在智利码头。
这些铜将会有替代品，这意味着可以透过LME仓库系统或现货市场上寻获。
不管哪种情况，都将会有很高的升水，因此欧洲现货市场的铜升水势必会向每吨100美元靠拢。
这是供应过剩市场的运作方式。
供应中断的价格影响力不再，因为库存供应充裕。
但在LME系统，更多等于是减少，供应受到干扰改变了供应的时间和配置，对实货升水可能会有实质的影响，对LMI时间价差也可能会有影响。(完) (译文审校 隋芬/艾茂林)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币