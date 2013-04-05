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货币新闻 | 2013年 4月 5日 星期五 13:45 BJT

香港股市：跌势扩大，恒生国企指数掼破重要技术支撑

这是11月21日以来恒生国企指数首次跌落200日均线，暗示短线将进一步下跌。

恒生指数 下跌2.6%，至四个月低位。(完)
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