《路透基点特写》第一季亚太地区联贷金额较上年同期下滑3.8%至598亿美元

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
“市场自上季以来就平静无波，并且银行面临要入手新资产来取代缩水旧资产的压力，鉴于此，融资案定价开始下滑，并预计在一些地区将进一步走低，”星展银行银团融资部门董事总经理Boey Yin Chong说道。在这一季的亚太区承销案牵头行排名中，星展银行位列榜首。
不过，贷款定价进一步下滑的程度有限。“定价继续走低的空间正在缩小，因为资本收缩，”东方汇理银行亚太区环球银团贷款董事总经理及主管苏阿图表示。
同一年前相比，许多银行的融资成本都在逐步下降，这意味着他们能够承受更低的定价。但是，如果融资案数量继续低迷徘徊的话，那么银行承接贷款交易的获利就可能下滑。
定价的走低或可帮助增强贷款市场相对于债市的竞争力。“借款者可能会寻求在贷款到期之前，就早早的进行再融资安排，从而锁定当前有吸引力的定价，”汇丰控股的Lipton说道。
定价料将承压，但这亦反映出市场人气的改善。亚洲市场的流动性已然在增加，包括欧洲业者在内的更多银行重返贷款市场。
许多交易都获得超额认购，比如：印尼公司PT Trans Retail的7.5亿美元并购贷款案，吸引到39家银行；还有香港新鸿基地产的152亿港元贷款案，最终融资额较初始目标50亿港元增加了两倍。
“贷款市场目前供需不平衡--没有足够的贷款资产来满足信贷需求，”渣打银行的董事总经理暨东南亚银团贷款部主管Bryan Liew表示。
贷款市场上未结案的交易整体表现不错，料可部分改善现阶段这种缺乏贷款交易的局面，许多银行家认为印尼和菲律宾市场将有显着增长，因为这两个国家都新获得了投资级别的信贷评等，另外北亚地区料也将有不俗的增长表现。（完）
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币