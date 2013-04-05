《路透基点特写》第一季亚太地区联贷金额较上年同期下滑3.8%至598亿美元

“市场自上季以来就平静无波，并且银行面临要入手新资产来取代缩水旧资产的压力，鉴于此，融资案定价开始下滑，并预计在一些地区将进一步走低，”星展银行银团融资部门董事总经理Boey Yin Chong说道。在这一季的亚太区承销案牵头行排名中，星展银行位列榜首。

不过，贷款定价进一步下滑的程度有限。“定价继续走低的空间正在缩小，因为资本收缩，”东方汇理银行亚太区环球银团贷款董事总经理及主管苏阿图表示。

同一年前相比，许多银行的融资成本都在逐步下降，这意味着他们能够承受更低的定价。但是，如果融资案数量继续低迷徘徊的话，那么银行承接贷款交易的获利就可能下滑。

定价的走低或可帮助增强贷款市场相对于债市的竞争力。“借款者可能会寻求在贷款到期之前，就早早的进行再融资安排，从而锁定当前有吸引力的定价，”汇丰控股的Lipton说道。

定价料将承压，但这亦反映出市场人气的改善。亚洲市场的流动性已然在增加，包括欧洲业者在内的更多银行重返贷款市场。

许多交易都获得超额认购，比如：印尼公司PT Trans Retail的7.5亿美元并购贷款案，吸引到39家银行；还有香港新鸿基地产的152亿港元贷款案，最终融资额较初始目标50亿港元增加了两倍。

“贷款市场目前供需不平衡--没有足够的贷款资产来满足信贷需求，”渣打银行的董事总经理暨东南亚银团贷款部主管Bryan Liew表示。