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货币新闻 | 2013年 4月 5日 星期五 14:46 BJT

印尼央行：总裁称正在研究调升指标政策利率的可能性，以因应通胀疑虑

路透雅加达4月5日 - 印尼央行总裁Darmin Nasution周五表示，该行正在研究调升指标利率的可能性，以因应通胀升温的疑虑。

“我们和政府正一起研究调高指标利率的可能性。本行不会贸然调升，但若有必要，我们有哪些可行措施呢？”Nasution向记者表示。

央行委员会将在4月11日召开会议，自2012年2月以来印尼央行指标利率便维持在5.75%的纪录低点，当时则是调降25个基点。

Nasution的任期将在5月结束，其同时表示央行仍在和新加坡货币管理当局洽商有关提议中的星展银行控股(DBS Holding Group) 收购PT Bank Danamon 一案。(完)
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