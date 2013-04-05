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货币新闻 | 2013年 4月 5日 星期五 15:26 BJT

欧元债市：法国10年期公债收益率触及纪录低点，投资人寻求收益的买盘涌现

路透伦敦4月5日 - 法国10年期公债收益率(殖利率)周五跌至历史低点，二线欧元区国家公债价格亦大涨，因在德国公债收益率接近历史低点之际，投资人转向收益较高资产。

“若我们见到德国短天期公债进入负收益率，且10年期公债接近1%水准，则客户将会在这相对安全的环境下寻求买进一些具有收益资产，”一名交易商表示。

法国10年期公债收益率大跌7个基点至1.81%，创纪录新低，比利时、奥地利、西班牙及义大利公债收益率也下滑。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张明钧; 审校 高琦)
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