《美国债市分析》资金持续大举流入美债市场，推翻投资“大轮动”论调

记者 Jennifer Ablan 编译 王冠中/蔡美珍

路透4月5日 - 对于资金大举撤出美国债市的担忧已过度夸大了。

尽管固定收益市场今年初表现欠佳，但许多大型知名债券投资公司还是吸引新资金投入它们的旗舰型基金。这趋势预计短时间内不会结束。

“我想需求还是在的，因为许多投资人，尤其是一般民众，仍希望获取收益，而另一个同样重要的因素是，这些投资人已经两度在股市受创，”Frost Investment Advisors的固定收益主管Jeffery Elswick称。

“他们在科技泡沫破裂(2000-2002年)和2008年信贷危机中损失惨重，不希望再重蹈覆辙，”他说。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)祭出大规模买债计划，每月买进850亿美元美国公债和住房抵押贷款债券，大幅推高了公债价格，将收益率压在接近历史低点。

这也使得许多市场专家警告称，随着收益率最终将回归较正常的水准，债市带来大规模亏损的风险比进一步上涨的可能性高出许多。他们因此预期2013年将是投资“大轮动”(The Great Rotation)的一年，退休基金和保险业的长期资产组合将从偏重债市转为偏重股市。

然而，太平洋投资管理公司(PIMCO)、DoubleLine、Loomis Sayles和TCW等大公司，仍在1月和2月间见到总计约50亿美元的资金流入它们的主要债券基金。根据Morningstar的最新数据，美国先锋集团(Vanguard)的指数型Total Bond Market基金同期获得超过56亿美元认购。

从更广的角度来看，根据汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)的数据，在美国股市涨势带动下，美国股市基金今年以来有788.8亿美元新资金流入，而同期间应税债券型共同基金则有约764.1亿美元资金流入，规模相仿。

这些资金流动情况推翻了今年会展开“大轮动”的论调。

“由债券转往股票的‘大轮动’想法，似乎是那些不了解美联储对市场影响程度的人，为股市多头题材提出的有点天真解释，”DoubleLine Capital LP主管Bonnie Baha指出。

Baha表示，有关债券超低收益率将在2013年期间促使投资人弃债投股的预测，被渲染过了头。由于对美国经济的信心增强，股市今年强劲上涨，而债券价格则受到美联储买债行动的支撑。

TIS Group财务长Larry Jeddeloh指出，移往股市的资金显然是由货币市场基金流出。今年以来，货币市场基金流失825亿美元。

确实，美联储压低利率的措施，已经引发投资人一波追逐收益热潮。投资等级公司债及高收益债都因而获得强劲需求。

“我认为这是一场拉锯战，”Baha指出。“在美联储买债之下，今年将是债券低波动率的一年。我不认为会出现从各种债券组合集体撤出的情况。”

10年期美国公债收益率 在2月时曾短暂升破2%，但到周四收盘时已跌至1.76%。尽管美国经济数据相对强劲、房市复苏、且美股走高，主要指数升至纪录高位，仍无碍美债持坚。