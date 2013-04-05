《美国债市分析》资金持续大举流入美债市场，推翻投资“大轮动”论调

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
记者 Jennifer Ablan 编译 王冠中/蔡美珍
路透4月5日 - 对于资金大举撤出美国债市的担忧已过度夸大了。
尽管固定收益市场今年初表现欠佳，但许多大型知名债券投资公司还是吸引新资金投入它们的旗舰型基金。这趋势预计短时间内不会结束。
“我想需求还是在的，因为许多投资人，尤其是一般民众，仍希望获取收益，而另一个同样重要的因素是，这些投资人已经两度在股市受创，”Frost Investment Advisors的固定收益主管Jeffery Elswick称。
“他们在科技泡沫破裂(2000-2002年)和2008年信贷危机中损失惨重，不希望再重蹈覆辙，”他说。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)祭出大规模买债计划，每月买进850亿美元美国公债和住房抵押贷款债券，大幅推高了公债价格，将收益率压在接近历史低点。
这也使得许多市场专家警告称，随着收益率最终将回归较正常的水准，债市带来大规模亏损的风险比进一步上涨的可能性高出许多。他们因此预期2013年将是投资“大轮动”(The Great Rotation)的一年，退休基金和保险业的长期资产组合将从偏重债市转为偏重股市。
然而，太平洋投资管理公司(PIMCO)、DoubleLine、Loomis Sayles和TCW等大公司，仍在1月和2月间见到总计约50亿美元的资金流入它们的主要债券基金。根据Morningstar的最新数据，美国先锋集团(Vanguard)的指数型Total Bond Market基金同期获得超过56亿美元认购。
从更广的角度来看，根据汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)的数据，在美国股市涨势带动下，美国股市基金今年以来有788.8亿美元新资金流入，而同期间应税债券型共同基金则有约764.1亿美元资金流入，规模相仿。
这些资金流动情况推翻了今年会展开“大轮动”的论调。
“由债券转往股票的‘大轮动’想法，似乎是那些不了解美联储对市场影响程度的人，为股市多头题材提出的有点天真解释，”DoubleLine Capital LP主管Bonnie Baha指出。
Baha表示，有关债券超低收益率将在2013年期间促使投资人弃债投股的预测，被渲染过了头。由于对美国经济的信心增强，股市今年强劲上涨，而债券价格则受到美联储买债行动的支撑。
TIS Group财务长Larry Jeddeloh指出，移往股市的资金显然是由货币市场基金流出。今年以来，货币市场基金流失825亿美元。
确实，美联储压低利率的措施，已经引发投资人一波追逐收益热潮。投资等级公司债及高收益债都因而获得强劲需求。
“我认为这是一场拉锯战，”Baha指出。“在美联储买债之下，今年将是债券低波动率的一年。我不认为会出现从各种债券组合集体撤出的情况。”
10年期美国公债收益率 在2月时曾短暂升破2%，但到周四收盘时已跌至1.76%。尽管美国经济数据相对强劲、房市复苏、且美股走高，主要指数升至纪录高位，仍无碍美债持坚。
地缘政治风险也促使投资人涌入最受青睐的避险资产--美债。周三时，美国国防部未来几周将在关岛部署飞弹防御系统的消息，以及美国国防部长哈格尔形容北韩(朝鲜)构成“明显且确实”的危险，刺激了美债上扬。(完) (译文审校 沈以文)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币