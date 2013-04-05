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货币新闻 | 2013年 4月 5日 星期五 15:42 BJT

投行观点：高盛维持2013年第二季布兰特原油均价每桶110美元不变

路透4月5日 - 高盛表示：

* 维持2013年第二季布兰特原油均价预估每桶110.00美元不变

* 调高年底前纽约商业期货交易所(NYMEX)天然气价格预估至每百万英热单位(mmBtu)4.40美元

* 维持2014年NYMEX天然气价格预估于每mmbtu 4.25美元不变。(完)

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