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货币新闻 | 2013年 4月 5日 星期五 16:09 BJT

表格：LME金属库存最新变化--4月5日

路透伦敦4月5日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：
    
    品种        最新库存        变动
     铜          579,600        +425
     锡           14,400         -85
     铅          260,400        -500
     锌        1,154,500      -2,225
     铝        5,212,800      +6,000
     镍          166,284        +342
   铝合金         75,320        -100
   NASAAC        142,420        -160
 
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种     库存数据         库存分布              品种     库存数据         库存分布
 铜       MCU-STOCKS     <0#MCUSTX-LOC-GRD>         铅     MPB-STOCKS    <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝       MAL-STOCKS     <0#MALSTX-LOC-GRD>         锡     MSN-STOCKS    <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌       MZN-STOCKS     <0#MZNSTX-LOC-GRD>     铝合金     MAA-STOCKS    <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍       MNI-STOCKS     <0#MNISTX-LOC-GRD>      NASAA     MNA-STOCKS    <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 王冠中; 审校 蔡美珍)
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