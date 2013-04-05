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货币新闻 | 2013年 4月 5日 星期五 16:24 BJT

香港股市：恒指与国企指数均创11月末以来最低，禽流感疫情引发担忧

内地市场逢假期休市，将于周一恢复交易。沪综指 及沪深300指数 及深圳A股本周都下跌0.5%。

中国国企股指数周五已经跌落目前位于10,508.9的200日均线，这是11月15日以来首见。

中国航空业者受到最大打击，因担心空运需求下滑。中国国航 暴跌9.8%，南方航空 及东方航空 也都惨跌超过8%。香港国泰航空 则是重挫4.1%至9月以来新低。

交易商表示，在日本央行周四祭出前所未见的超级宽松货币措施之后，资金离场造成跌势加剧。港股周四逢假期休市。(完)
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