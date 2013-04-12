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货币新闻 | 2013年 4月 12日 星期五 16:11 BJT

表格：LME金属库存最新变化--4月12日

路透伦敦4月12日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：
    
  品种       最新库存     变动
   铜         593,650   +3,475
   锡          14,480      +15
   铅         259,375     -800
   锌       1,136,050   +1,225
   铝       5,194,750   +2,650
   镍         169,386   +1,008
 铝合金        75,100     持平
 NASAAC       139,280     -820
 
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种   库存数据          库存分布              品种   库存数据        库存分布
 铜     MCU-STOCKS      <0#MCUSTX-LOC-GRD>       铅    MPB-STOCKS        <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝     MAL-STOCKS      <0#MALSTX-LOC-GRD>       锡    MSN-STOCKS        <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌     MZN-STOCKS      <0#MZNSTX-LOC-GRD>     铝合    MAA-STOCKS        <0#MAASTX-LOC-GRD>
                                                   金                  
 镍     MNI-STOCKS      <0#MNISTX-LOC-GRD>    NASAA    MNA-STOCKS        <0#MNASTX-LOC-GRD>
 

 (编译 田建华; 审校 杜明霞)

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