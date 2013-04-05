《离岸人民币综述》中澳货币直兑在即，激活人民币离岸市场

记者 赵红梅 陈敏

路透香港4月5日 - 人民币国际化再一步“提势”，继工行正式启动新加坡人民币清算行、大陆和台湾两岸商谈货币互换协议后，澳大利亚同中方签署澳元与人民币直接兑换协议箭在弦上，人民币国际化的旋风正越刮越劲。市场人士认为，只有加快人民币跨境贸易结算的规模，才能让人民币国际化之路更为顺畅。

消息人士周三向路透表示，中国和澳洲将于数周内在上海和悉尼推出人民币对澳元直接兑换。新的汇兑交易将消除人民币和澳元兑换时，需先兑换成美元所造成的汇差。两国将在澳洲总理吉拉德周五访问中国时宣布这项决定。吉拉德的访中行程第一站是博鳌论坛。 而去年的3月，澳大利亚与中国央行已签署一项为期3年价值310亿澳元的货币互换协定。

如果中国的进口商向贸易伙伴支付人民币，银行帮助提供有关货币掉期产品，这将会将推动澳大利亚公司采用人民币。一旦一个或两个非常大的澳大利亚公司对中国出口开始接受人民币，则整个市场将被激活”，澳新银行分析师梁少康认为，“

澳大利亚目前已成为中国第五大进口来源国，两国贸易去年约1,200亿美元，若中澳人民币能直兑，那么澳元将成为继美元和日元之后,第三个与人民币进行直接兑换的货币。未来一部分贸易能用人民币结算，则人民币离岸市场的使用规模会越来越大。

“这是好事，之前我们收购或者购买资源都是先将人民币兑成美元，再兑成澳元，中国与澳洲之间有着庞大的资源和能源交易，推出澳元-人民币直接交易会降低双方贸易的交易成本。”五矿集团规划部一位人士称。

全球第四大铁矿石生产商福特斯克金属集团(FMG)日前亦表示，支持人民币在国际贸易中的使用，人民币在国际贸易中的重要性正在提升，公司也支持深化中澳贸易伙伴关系的政策。

汇丰银行（HSBC）对500家与中国有贸易往来的澳洲中小型企业进行了一项调查显示，发现有31%的企业打算同时使用通过美元兑换以及直接兑换的方式，另有13%的企业计划只使用澳元与人民币直接兑换的方式。

汇丰银行澳洲分行的商业银行业务主管埃德加（Paul Edgar）表示，中国在澳洲目前贸易中所占比重达20%以上，而且预计在2020年之前将以每年8.5%的速度增长。鉴于此，人民币在澳洲贸易中的作用将越来越重要。

据环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)数据显示，使用人民币进行支付的交易额今年1月增长24%，从而令人民币成为全球第13大支付货币。人民币的支付额年增长幅度达到171%。欧元、美元、英镑、日元以及澳元为世界最通用五大货币。

中国近几年已推出其他多个货币对，包括人民币兑加元、马币(林吉特)及港元，但这些货币对的汇率仍是根据相应的美元汇率计算得出。2008年底以来，中国央行已与韩国、白俄罗斯、印度尼西亚、新加坡、新西兰等20多个国家、地区央行达成货币互换协议，涉及规模超2万亿元。

而在业界对人民币直兑澳元开启翘首以盼时，人民币对美元近期不断冲高。离岸人民币CNH即期 周五中午报6.1987元，今年迄今升值约0.3%，是主要亚洲货币中仍保持升值的，表现优于韩元 的贬值约5%，台币 的贬2.7%以及新加坡元 的贬1.55%，而这波货币战的起首--日圆 今年贬幅已11%。

**扩贸易结算，突破人民币国际化瓶颈**

尽管中国人民币已与美元和日元可进行直接兑换。但SWIFT报告显示，人民币国际化路途仍很遥远，2012年12月，美国和中国95.5%的支付价值仍然以美元进行结算，人民币支付仅占0.3%。

澳洲与中国的庞大交易亦主要通过美元进行，自2009年以来，以人民币结算的贸易仅占中澳贸易额的1%。

澳新银行大中华区首席经济学家刘利刚日前撰文称，人民币作为贸易结算货币的发展道路，似乎遇到了瓶颈，比如人民币在香港的存量从2011年年底至今波动幅度非常小，跨境贸易结算量在过去的一年多来几乎没有实质性的增长，人民币跨境贸易结算的规模在香港以外十分有限，这些问题都限制了人民币的国际化。

他认为，这很大程度上缺乏银行从中撮合为中国的资源进口商和澳洲出口商提供汇率服务、缺乏中资企业的支持，需要中国官方尤其是央行及国有企业管理部门应该有所作为。在开放人民币兑其他货币的直接交易过程中，中国央行应考虑增加做市商的数量，以及进一步放宽境内金融机构从境外获取外币的头寸。

“我们在澳洲的投资和交易都是用美元做交易，除了在香港发点心债、建了个离岸资金池以外，确实境外很少用人民币，兑换起来麻烦，而且人民币近期升值幅度不小，头寸管理很麻烦，希望以后人民币境外使用会越来越便利。”五矿集团上述人士称。

SWIFT环球人民币业务总监丽莎·奥康纳(Lisa O’Connor)接受路透电话采访时则表示，人民币贸易结算在2012年下半年已有了很大的提升，尤其是在310亿澳元与人民币货币互换协定给市场注入信心之后。 “从政策层面来看，一切都在陆续到位，澳大利亚会越来越多地使用人民币。”

欲浏览亚洲主要货币兑美元今年以来表现，请点选(link.reuters.com/byh96t)

香港已发行人民币债券列表，请点选

香港跨境贸易人民币结算和存款资料一览，请点选

中国跨境贸易人民币结算和直接投资一览，请点选 以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名: 账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量 1. 汇丰控股 17,592.0 50 2. 渣打银行 9,847.5 28 3. 法国巴黎银行 7,800.8 27 4. 工商银行 2,151.7 6 5. 巴克莱 2,086.5 6

**本周市场动态**

--台湾首档人民币计价基金--复华伞型人民币基金周一获主管机关审核通过，募集总额由200亿元人民币上修为280亿元。台湾人民币基金市场启动后，将提供一般民众除人民币存款外，最直接的投资理财工具。

--香港人民币清算行--中银香港 周二表示，上调3个月及6个月人民币定存息率，汇丰 、恒生银行 亦推出人民币定息率优惠。市场人士认为，该举动与人民币境外需求上升有关，料今年第一波人民币加息潮已至。

--台湾永丰金控 周二称，子公司永丰银行董事会通过，将以私募方式发行普通股上限18亿股，洽中国工商银行 为策略投资人，认购不超过永丰银行20%股权。

--以资产计中国第五大银行--中国交通银行 与其战略合作伙伴汇丰银行 签署了合作备忘录，双方将在全球范围内加强跨境人民币业务合作。

--人民币兑美元即期 周二收盘升破6.20元整数关口，再创历史收盘新高，市场人士称，今日交易模式跟以往有很大不同，除了中间价开高幅度之大超出市场预料，且尾盘未出现疑似央行出手购汇，相反中资大行一度出手增加结汇力量，市场因此预期央行或有意加快人民币升值步伐。 （完)