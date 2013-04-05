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货币新闻 | 2013年 4月 5日 星期五 20:46 BJT

表格：加拿大3月就业岗位减少5.45万个，预估增加0.85万

路透4月5日 - 加拿大统计局周五公布，加拿大3月就业岗位减少5.45万个，预估为增加0.85万；失业率为7.2%，预估为7.1%。

2013年3月 2013年2月

就业人口变动 -54,500 +50,700

全职就业 -54,000 +33,600

兼职就业 -400 +17,200

失业率 7.2% 7.0%

就业参与率 66.6% 66.7% (完)

(编译 孙茉莉; 审校 艾茂林)
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