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货币新闻 | 2013年 4月 5日 星期五 20:49 BJT

表格：加拿大2月贸易逆差为10.2亿加元，预估为顺差2亿加元

路透4月5日 - 加拿大统计局周五公布，加拿大2月贸易逆差为10.2亿加元。1月修正为逆差7.46亿加元，前值为逆差2.4亿加元。

以下为详细数据(经季节调整,单位为10亿加元):

2月 1月(修正值) 变动百分比(%) 1月(前值)

贸易收支 -1.017 -0.746 -- -0.237

出口 38.515 38.730 -0.6 39.058

进口 39.532 39.476 +0.1 39.295

路透调查的分析师平均预估加拿大2月贸易顺差2亿加元。

(编译 田建华; 审校 孙茉莉)
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