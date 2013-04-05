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货币新闻 | 2013年 4月 5日 星期五 19:41 BJT

北韩情势：北韩已要求外国使馆考虑在紧张局势若升级情况下进行撤离--新华

路透北京4月5日 - 朝鲜(北韩)已要求外国使馆考虑在紧张局势若升级情况下进行撤离--新华。(完)
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