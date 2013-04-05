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货币新闻 | 2013年 4月 5日 星期五 20:51 BJT

美国经济：就业市场的创伤是持续购债的理由之一--美联储罗森格伦

路透4月5日 - 波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周五表示，“伤痕累累”的美国就业市场要求美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年全年继续买入公债，且若失业仍持续居高不下，甚至要加大举措。

罗森格伦称，今年全年持续购买资产是对就业市场创伤作出的合理回应。并表示，有理由对失业率居高不下作出更积极的政策回应。(完)
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