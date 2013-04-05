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货币新闻 | 2013年 4月 6日 星期六 03:11 BJT

美国数据：2月消费者信贷增加181.4亿美元，预估为增加150亿美元

路透华盛顿4月5日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周五公布，2月美国消费者信贷升幅为半年来最大，受助于消费者购车贷款和学生贷款。

美联储称，美国2月消费者信贷增加181.4亿美元，至2.799万亿美元。接受路透调查的分析师预估增加150亿美元。

包括学生贷款和汽车贷款在内的非循环信贷在2月增加176亿美元，1月被下修为增长111亿美元。

包括信用卡在内的2月循环信贷增加5.328亿美元，1月修正后为增加16.5亿美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)
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