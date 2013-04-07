《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月5日

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价 ： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 47.58 -1.50 -3.06 2808928 搜狐 47.04 -0.89 -1.86 423128 网易 54.74 -0.42 -0.76 263546 百度 83.59 -1.57 -1.84 3459392 亚信科技 11.55 -0.14 -1.20 66145 台湾 台湾积体电路 16.73 -0.10 -0.59 1599095 联电 1.80 -0.03 -1.64 499278 日月光 4.01 -0.06 -1.47 80876 矽品精密 5.63 -0.07 -1.23 388057 和信超媒体 1.05 +0.03 +3.04 14331 友达 4.22 -0.05 -1.17 123646 中华电信 31.14 -0.22 -0.70 31951 台湾国际航电 33.59 +0.16 +0.48 1129409 香港 中国移动 53.32 +0.06 +0.11 126805 中国联通 13.03 -0.19 -1.44 400781 中国电信 49.74 -0.32 -0.64 27031 中芯国际 2.88 -0.09 -3.03 85817 电讯盈科 4.88 -0.05 -1.01 25109 (完)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。