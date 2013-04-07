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亚洲 | 2013年 4月 7日 星期日 09:29 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月5日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价   
 ：                                                            
                                                                        
 公司名         股票代码       收盘价      涨跌      涨跌幅%    成交量
                                                                   
 中国                                                          
 新浪                             47.58      -1.50      -3.06    2808928
 搜狐                             47.04      -0.89      -1.86     423128
 网易                             54.74      -0.42      -0.76     263546
 百度                             83.59      -1.57      -1.84    3459392
 亚信科技                         11.55      -0.14      -1.20      66145
                                                                        
 台湾                                                          
 台湾积体电路                     16.73      -0.10      -0.59    1599095
 联电                              1.80      -0.03      -1.64     499278
 日月光                            4.01      -0.06      -1.47      80876
 矽品精密                          5.63      -0.07      -1.23     388057
 和信超媒体                        1.05      +0.03      +3.04      14331
 友达                              4.22      -0.05      -1.17     123646
 中华电信                         31.14      -0.22      -0.70      31951
 台湾国际航电                     33.59      +0.16      +0.48    1129409
                                                                        
 香港                                                          
 中国移动                         53.32      +0.06      +0.11     126805
 中国联通                         13.03      -0.19      -1.44     400781
 中国电信                         49.74      -0.32      -0.64      27031
 中芯国际                          2.88      -0.09      -3.03      85817
 电讯盈科                          4.88      -0.05      -1.01      25109
 (完)

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