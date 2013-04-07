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亚洲 | 2013年 4月 8日 星期一 07:00 BJT

重温稿-纽约汇市：美元在美国公布惨淡就业数据后重挫，日圆下滑

今日       上日       当日     今年以来    2012年
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 欧元/美元                        1.2989     1.2935      +0.42      -1.55     1.3194
 美元/日圆                         97.52      96.33      +1.24     +12.43      86.74
 欧元/日圆                        126.76     124.61      +1.73     +10.76     114.45
 美元/瑞郎                        0.9344     0.9398      -0.57      +2.06     0.9155
 英镑/美元                        1.5333     1.5233      +0.66      -5.65     1.6251
 美元/加元                        1.0173     1.0124      +0.48      +2.54     0.9921
 澳元/美元                        1.0374     1.0434      -0.58      -0.18     1.0393
 欧元/瑞郎                        1.2139     1.2156      -0.14      +0.53     1.2075
 欧元/英镑                        0.8471     0.8491      -0.24      +4.40     0.8114
 新西兰元/美元                    0.8431     0.8420      +0.13      +1.79     0.8283
 美元/挪威克朗                    5.7267     5.7760      -0.85      +2.94     5.5630
 欧元/挪威克朗                    7.4407     7.4730      -0.43      +1.37     7.3403
 美元/瑞典克朗                    6.4500     6.5166      -1.02      -0.75     6.4986
 欧元/瑞典克朗                    8.3774     8.4308      -0.63      -2.34     8.5777
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 李军; 审校 母红)

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