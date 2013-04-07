重温稿-纽约汇市：美元在美国公布惨淡就业数据后重挫，日圆下滑

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2989 1.2935 +0.42 -1.55 1.3194 美元/日圆 97.52 96.33 +1.24 +12.43 86.74 欧元/日圆 126.76 124.61 +1.73 +10.76 114.45 美元/瑞郎 0.9344 0.9398 -0.57 +2.06 0.9155 英镑/美元 1.5333 1.5233 +0.66 -5.65 1.6251 美元/加元 1.0173 1.0124 +0.48 +2.54 0.9921 澳元/美元 1.0374 1.0434 -0.58 -0.18 1.0393 欧元/瑞郎 1.2139 1.2156 -0.14 +0.53 1.2075 欧元/英镑 0.8471 0.8491 -0.24 +4.40 0.8114 新西兰元/美元 0.8431 0.8420 +0.13 +1.79 0.8283 美元/挪威克朗 5.7267 5.7760 -0.85 +2.94 5.5630 欧元/挪威克朗 7.4407 7.4730 -0.43 +1.37 7.3403 美元/瑞典克朗 6.4500 6.5166 -1.02 -0.75 6.4986 欧元/瑞典克朗 8.3774 8.4308 -0.63 -2.34 8.5777 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此 为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 母红)
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