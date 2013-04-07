全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌第七日，因巴拿马型船运费续跌

路透4月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五连续第七日下滑，因亚洲适逢公众假期，巴拿马船运市场活动很有限。

波罗的海乾散货运价指数 下跌0.58%，至861点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用，本周下跌了约5%。

Arctic证券公司分析师Erik Nikolai Stavseth称：“本周后半期因为亚洲国家为假期，所以市场活动有限，令多数船舶运价大致持平。”

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌12点或1.08%，至1,094点；日均获利下跌95美元至8,755美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。

“巴拿马型船舶运价失去一些来自谷物货运的支持，我们注意到运费到付协议(FFA)曲线目前处于逆价差状态，”Stavseth指出。

“鉴于今年巴拿马型船舶数量快速料增长,FFA将保持逆价差。”

灵便型船舶日均获利下降55美元至7,797美元。超灵便型船舶日均获利下跌33美元至9,533美元。

波罗的海海岬型船运价指数 涨0.5%，至1,215点。日均获利升15美元，至4,261美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

铁矿石运输量约占波罗的海海岬型船运输量的三分之一，经纪商称铁矿石价格仍是影响此船型运费的一项关键因素。(完)

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