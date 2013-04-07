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市场报道 | 2013年 4月 7日 星期日 13:17 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货4月2日持仓报告(表)

路透4月5日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年4月2日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(564,800)

175,321 79,158 80,854 256,665 340,077 512,840 500,089 51,960 64,711

较3月26日变动(未平仓合约：减少13,089口)

-7,360 7,102 4,130 -5,617 -27,487 -8,847 -16,255 -4,242 3,166

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

31.0 14.0 14.3 45.4 60.2 90.8 88.5 9.2 11.5

各类交易商数量(总计为453家)

157 128 165 114 124 363 350 (完)

(整理 王冠中; 审校 白云)

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