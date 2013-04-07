CFTC报告：CBOT玉米期货4月2日持仓报告(表)

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月5日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年4月2日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,315,116口)
383,687 183,391 216,869 568,405 690,151 1168961 1090411 146,155 224,705
较3月26日变动(未平仓合约：减少15,370口)
-57,167 16,035 20,684 15,509 -51,183 -20,974 -14,464 5,604 -906
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
29.2 13.9 16.5 43.2 52.5 88.9 82.9 11.1 17.1
各类交易商数量(总计为712家)
177 159 201 220 307 509 572 (完)
(整理 王冠中; 审校 白云)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透纽约3月31日 - 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。