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市场报道 | 2013年 4月 7日 星期日 13:20 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货4月2日持仓报告(表)

路透4月5日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年4月2日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,315,116口)

383,687 183,391 216,869 568,405 690,151 1168961 1090411 146,155 224,705

较3月26日变动(未平仓合约：减少15,370口)

-57,167 16,035 20,684 15,509 -51,183 -20,974 -14,464 5,604 -906

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.2 13.9 16.5 43.2 52.5 88.9 82.9 11.1 17.1

各类交易商数量(总计为712家)

177 159 201 220 307 509 572 (完)

(整理 王冠中; 审校 白云)

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