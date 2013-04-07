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市场报道 | 2013年 4月 7日 星期日 13:18 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货4月2日持仓报告(表)

路透4月5日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年4月2日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(438,095口)

122,536 144,822 87,416 191,185 151,290 401,137 383,528 36,958 54,567

较3月26日变动(未平仓合约：减少15,147口)

-3,789 1,440 -388 -11,425 -19,727 -15,602 -18,675 455 3,528

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

28.0 33.1 20.0 43.6 34.5 91.6 87.5 8.4 12.5

各类交易商数量(总计为376家)

110 134 116 90 103 272 292 (完)

(整理 王冠中; 审校 白云)

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