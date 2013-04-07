CFTC报告：CBOT小麦期货4月2日持仓报告(表)

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月5日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年4月2日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(438,095口)
122,536 144,822 87,416 191,185 151,290 401,137 383,528 36,958 54,567
较3月26日变动(未平仓合约：减少15,147口)
-3,789 1,440 -388 -11,425 -19,727 -15,602 -18,675 455 3,528
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
28.0 33.1 20.0 43.6 34.5 91.6 87.5 8.4 12.5
各类交易商数量(总计为376家)
110 134 116 90 103 272 292 (完)
(整理 王冠中; 审校 白云)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透纽约3月31日 - 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。