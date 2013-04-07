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市场报道 | 2013年 4月 7日 星期日 14:10 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货4月2日持仓报告(表)

路透4月5日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2013年4月2日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(210,835口)

102,262 24,857 11,275 72,233 164,677 185,770 200,809 25,065 10,026

较3月26日变动(未平仓合约：增加1,842口)

793 2,181 242 590 -1,385 1,625 1,038 217 804

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

48.5 11.8 5.3 34.3 78.1 88.1 95.2 11.9 4.8

各类交易商数量(总计为287家)

148 56 57 41 65 215 158 (完)

(整理 王冠中; 审校 白云)

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