CFTC报告：NYMEX原油期货4月2日持仓报告(表)

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月5日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年4月2日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,731,930口)
369,816 120,966 670,488 604,305 860,779 1644609 1652233 87,321 79,697
较3月26日变动(未平仓合约：增加38,246口)
4,970 727 28,022 -1,154 11,421 31,838 40,170 6,408 -1,924
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
21.4 7.0 38.7 34.9 49.7 95.0 95.4 5.0 4.6
各类交易商数量(总计为354家)
135 79 163 85 107 302 294 (完)
(整理 王冠中; 审校 白云)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透纽约3月31日 - 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。