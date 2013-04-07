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市场报道 | 2013年 4月 7日 星期日 13:23 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货4月2日持仓报告(表)

路透4月5日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年4月2日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,731,930口)

369,816 120,966 670,488 604,305 860,779 1644609 1652233 87,321 79,697

较3月26日变动(未平仓合约：增加38,246口)

4,970 727 28,022 -1,154 11,421 31,838 40,170 6,408 -1,924

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

21.4 7.0 38.7 34.9 49.7 95.0 95.4 5.0 4.6

各类交易商数量(总计为354家)

135 79 163 85 107 302 294 (完)

(整理 王冠中; 审校 白云)

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