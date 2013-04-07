CFTC报告：COMEX期金4月2日持仓报告(表)

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月5日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2013年4月2日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(417,176口)
202,634 82,428 25,084 137,205 279,727 364,923 387,239 52,253 29,937
较3月26日变动(未平仓合约：减少2,551口)
2,245 14,485 653 -2,383 -18,334 515 -3,196 -3,066 645
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
48.6 19.8 6.0 32.9 67.1 87.5 92.8 12.5 7.2
各类交易商数量(总计为358家)
188 86 73 62 50 278 188 (完)
(整理 王冠中; 审校 白云)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透纽约3月31日 - 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。