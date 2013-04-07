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市场报道 | 2013年 4月 7日 星期日 13:20 BJT

CFTC报告：COMEX期金4月2日持仓报告(表)

路透4月5日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2013年4月2日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(417,176口)

202,634 82,428 25,084 137,205 279,727 364,923 387,239 52,253 29,937

较3月26日变动(未平仓合约：减少2,551口)

2,245 14,485 653 -2,383 -18,334 515 -3,196 -3,066 645

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

48.6 19.8 6.0 32.9 67.1 87.5 92.8 12.5 7.2

各类交易商数量(总计为358家)

188 86 73 62 50 278 188 (完)

(整理 王冠中; 审校 白云)

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