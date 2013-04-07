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市场报道 | 2013年 4月 7日 星期日 13:22 BJT

CFTC报告：COMEX期铜4月2日持仓报告(表)

路透4月5日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2013年4月2日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(179,944口)

48,872 75,877 19,667 91,372 64,250 159,911 159,794 20,033 20,150

较3月26日变动(未平仓合约：增加6,965口)

-1,084 5,734 2,845 2,857 -2,501 4,618 6,078 2,347 887

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

27.2 42.2 10.9 50.8 35.7 88.9 88.8 11.1 11.2

各类交易商数量(总计为268家)

88 112 59 50 42 169 191 (完) (整理 王冠中; 审校 白云)

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