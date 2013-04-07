全球汇市：4月2日止当周投机客增持美元多仓至九个月高位--CFTC

路透纽约4月5日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客持有的美元多头仓位增至九个月最高位。

据路透计算，4月2日止当周，投机客持有的美元净多头仓位升至263亿美元，略低于2012年7月17日当周的多仓规模。

美元多仓增加的主要原因是欧元空仓增加。投机客持有的欧元空仓增至去年11月以来最高位。对欧洲经济不振和塞浦路斯银行业援助后续影响的忧虑打压欧元。

投机客并削减了日圆空仓，不过分析师指出，这种状况下周可能改变，此前日本央行表示将在两年内向经济挹注约1.4万亿(兆)日圆，以终结持续数十年的通缩局面。

日本央行4月4日发布政策声明后，日圆急跌，兑美元触及三年半低点。

最新的CFTC数据统计日期截至4月2日，为日本央行宣布刺激措施当日的前两天。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

4月2日当周 3月26日当周

多头仓位 46,966 46,931

空头仓位 125,137 136,080

净仓位 -78,171 -89,149

欧元(125,000欧元为1口)

4月2日当周 3月26日当周

多头仓位 44,459 41,260

空头仓位 110,160 90,355

净仓位 -65,701 -49,095

英镑(62,500英镑为1口)

4月2日当周 3月26日当周

多头仓位 31,815 38,184

空头仓位 96,835 104,739

净仓位 -65,020 -66,555

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

4月2日当周 3月26日当周

多头仓位 9,789 8,668

空头仓位 21,804 20,866

净仓位 -12,015 -12,198

加元(100,000加元为1口)

4月2日当周 3月26日当周

多头仓位 26,212 26,286

空头仓位 90,756 88,931

净仓位 -64,544 -62,645

澳元(100,000澳元为1口)

4月2日当周 3月26日当周

多头仓位 135,540 141,086

空头仓位 51,569 55,571

净仓位 83,971 85,515

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

4月2日当周 3月26日当周

多头仓位 31,358 27,946

空头仓位 12,971 11,030

净仓位 18,387 16,916

(完)

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