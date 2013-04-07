重温稿-路透调查：人民币兑美元未来一年或升值1.3%，呈双向小幅波动

* 人民币兑美元料双向小幅波动

* 未来一年或升值1.3%至6.12元

* 中国面临较强资本流入压力

作者 李文科

路透北京4月7日 - 中国经济平稳复苏以及海外货币宽松环境短期难改，令人民币未来一年仍面临升值压力；但在经常项目和资本项目“双顺差”收窄以及稳定出口等因素持续发酵下，人民币兑美元汇率将更多呈现双向小幅波动，未来一年料升值1.3%至6.12元。

35位受访分析师的预测中值显示，未来一年人民币兑美元 料继续小幅升值，其中，一个月后人民币/美元料在6.21元，三个月后在6.20元，而半年后约在6.17元，一年后则在6.12元。

虽然预测中值显示人民币汇率未来变动幅度有限，但不同机构和分析师对未来人民币汇率走向亦有一定分歧。在受访的预测值中，一年后人民币汇率最高达到5.86元，而最低则为6.32元。

业内分析师指出，中国经济潜在增速有所放缓，人民币汇率已经不具备大幅升值空间，但从人民币国际化、获取国际资源和避免资本大规模流出等方面考虑，大幅贬值也不可取。

“综合考虑，预计2013年人民币汇率会继续保持双向波动、小幅升值的运行格局，弹性可能有所增大。”交通银行首席经济学家连平指出。

不过，华创证券宏观策略研究主管华中炜表示，人民币将不会回到单边升值时代，而是呈现双向波动特征，但相比动荡的2012年，2013年的汇率波动会明显减小。

而在联讯证券宏观分析师杨为(学+反文旁)看来，人民币兑美元的购买力平价仍然处于低估的位置，后期的经济复苏或会强化人民币继续升值的趋势，但料在四季度后出现放缓，因为届时美国经济有望向好提振美元，从而导致人民币重回贬值轨道。

2012年间，人民币兑美元先贬后升，大开大阖之后全年累计升值约1%。当年中国经济在全球低迷中率先展露头角，中美货币政策又造成较大利差，加之国内外汇政策演变容许企业留存美元资产、且允许机构做空美元，促使人民币在下半年一路走升。

**中国或面临较强资本流入压力**

行业人士和分析师指出，欧盟经济仍在底部盘整，加上美国非常规扩张性货币政策，可能将资金驱赶到回报率较高的地区和国家，中国面临外资可能较大规模流入的情况。

“最近一段时间外汇占款明显上升，这种情况可能还会持续，可能会是一个大规模热钱流入的开始。”华南一股份制银行交易员并预计，二、三季度可能会出现一些资产价格炒作。

实际上，中国房地产在去年底至今已拉开一波涨势。受中国稳增长政策措施支持，中国的房价在2012年中重露上涨苗头，去年底以来更是加速上扬。最新官方数据显示，今年2月中国房价同比上升2.1%，为连续第二个月出现上升。

招商证券宏观经济研究主管谢亚轩则强调，尽管资金流入趋势不变，但人民币升值速度可能低于预期。此外，日圆持续走弱将使中国外贸部门承受更大压力，从稳出口角度考虑，人民币汇率升值速度也有放缓必要。

而中国1月外汇外占款创下历史新高，以及当前人民币/美元即期市场的结汇盘仍积重难返，引发人民币频创历史新高，均表明大规模资金流入或窥斑见豹。

数据显示，1月外汇占款激增6,836.59亿元人民币，远超去年全年仅不到5,000亿元的外汇占款增量，更创下历史新高。

中国社科院学部委员余永定此前表示，美国非常规扩张性货币政策，可能造成美元不断贬值，将资金驱赶到回报率较高的地区和国家，中国面临外资可能比较大规模流入的情况。而现在资金主要流入巴西、印度尼西亚，准备要进入中国。

国家外汇管理局稍早公布修正数据显示，2012年中国国际收支经常项目顺差为1,931亿美元，资本和金融项目逆差168亿美元。不过外管局警示，国内外经济复苏出现反复、发达国家宏观经济政策转向、主权债务问题恶化或地缘政治冲突激化等不确定、不稳定因素较多，将加剧中国跨境资本流动波动，甚至不排除引发阶段性的资本集中流出。 (完)

(北京中文部李然对此文亦有贡献)