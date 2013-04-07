朝鲜半岛局势紧张，但外国使馆人员并未撤离

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔4月6日 - 经历持续数周的唇枪舌剑后，朝鲜当局建议外国驻朝使馆考虑在局势恶化的情况下撤离使馆人员，但周六并未出现这些使馆人员撤离的迹象。

朝鲜当局告知驻朝外交机构，从下周三开始或无法保证这些机构人员的安全。朝鲜此前宣称，在美韩举行持续至4月底的联合军演期间，可能会不可避免地发生冲突。

不论平壤的气氛有多么的紧张，韩国首都首尔却十分平静。周六，首尔市中心像往常一样人潮熙攘，车辆穿梭。

韩联社援引一位政府官员的话报道称，外交人员对朝鲜的撤离建议置之不理。

“我们认为，不会有外国驻朝使馆离开平壤，”这位不愿透露姓名的官员说道。“大多数外国政府将朝鲜的（撤离）信息视为激化朝鲜半岛局势的一种方式。”

联合国针对朝鲜2月的第三次核试验对该国实施新的制裁后，朝鲜就一直愤愤不平，美韩始于3月1日的联合军演则令朝鲜更为愤怒。

大多数国家认为，朝鲜建议外国驻朝使馆人员撤离与之前的激进言辞无异。

联合国称其人道主义工作人员仍在朝鲜工作，但联合国秘书长潘基文对朝鲜半岛局势“深表关切”。

中国外交部长王毅同潘基文通电话时重申，不管朝鲜半岛局势如何变化，都应坚持通过对话解决问题。（完）