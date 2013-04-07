朝鲜半岛局势紧张，但外国使馆人员并未撤离

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔4月6日 - 经历持续数周的唇枪舌剑后，朝鲜当局建议外国驻朝使馆考虑在局势恶化的情况下撤离使馆人员，但周六并未出现这些使馆人员撤离的迹象。
朝鲜当局告知驻朝外交机构，从下周三开始或无法保证这些机构人员的安全。朝鲜此前宣称，在美韩举行持续至4月底的联合军演期间，可能会不可避免地发生冲突。
不论平壤的气氛有多么的紧张，韩国首都首尔却十分平静。周六，首尔市中心像往常一样人潮熙攘，车辆穿梭。
韩联社援引一位政府官员的话报道称，外交人员对朝鲜的撤离建议置之不理。
“我们认为，不会有外国驻朝使馆离开平壤，”这位不愿透露姓名的官员说道。“大多数外国政府将朝鲜的（撤离）信息视为激化朝鲜半岛局势的一种方式。”
联合国针对朝鲜2月的第三次核试验对该国实施新的制裁后，朝鲜就一直愤愤不平，美韩始于3月1日的联合军演则令朝鲜更为愤怒。
大多数国家认为，朝鲜建议外国驻朝使馆人员撤离与之前的激进言辞无异。
联合国称其人道主义工作人员仍在朝鲜工作，但联合国秘书长潘基文对朝鲜半岛局势“深表关切”。
中国外交部长王毅同潘基文通电话时重申，不管朝鲜半岛局势如何变化，都应坚持通过对话解决问题。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。