中国疫情：已确诊18例人感染H7N9禽流感病例，尚未发现人传人

路透上海4月7日 - 新华网周日引述中国国家卫生和计划生育委员会称，截至6日17时，全国共报告18例人感染H7N9禽流感确诊病例，死亡六人，目前尚未发现人传人。上海、南京等地暂停活禽交易强化H7N9疫情防控。

报告病例中，上海八例，死亡四例；江苏六例；安徽一例；浙江三例，死亡两例。确诊病例间未发现流行病学联系，所有病例密切接触者均已采取医学观察措施，未发现异常情况。

国家卫生计生委对医疗机构发热门诊、疫情报告、消毒等防控工作进行监督检查，并启动向世界卫生组织流感参比和研究合作中心分让毒株的程序。

据对上海全市17个区县联系确认，全市461家活禽定点零售点已于4月6日开始全部暂时停止活禽交易活动。目前，三家定点活禽批发市场已全部暂时停止活禽交易活动，并进行了清理、消毒、封闭处理。

南京市决定从4月6日起在全市范围内暂停活禽交易，关闭所有活禽交易市场，要求11个行政区对各区情况实行每日一报。 杭州市疾控中心5日从该市上城区滨盛农副产品商行活禽摊点的12份鸽子羽毛及足涂抹物、禽类粪便、笼具及操作台涂抹物以及褪毛污水的样本中检出5份样本含有H7N9禽流感病毒核酸。6日2时起，杭州市有关部门对滨盛农副产品商行内放存的活禽进行扑杀，并暂停该商行内的活禽交易。