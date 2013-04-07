《综述》美国3月非农就业增幅远逊预期，令经济前景蒙阴

* 3月非农就业岗位增加8.8万个

* 失业率降至7.6%

* 就业参与率降至1979年以来最低点

记者 Jason Lange 编译 白云

路透华盛顿4月5日 - 美国企业主3月的招聘步伐为九个月以来最疲弱，表明今年初生效的增税措施可能在削弱美国经济动能。

美国劳工部周五公布，3月非农就业岗位只增加8.8万个。

这一数字远低于市场预期的增加20万个，且比路透调查中最悲观的预估值还要低。3月失业率则小降0.1个点至7.6%，主要因为劳动人口减少。

“美国经济遇到了一个重大障碍，”MB Capital驻伦敦的交易主管Marcus Bullus说。

美国经济出现的一些疲势源于1月生效的增税措施。虽然近期公布的报告显示1月和2月销售零售表现相对乐观，但周五的数据显示零售商3月实际上裁员了2.41万人，零售业成为当月就业受创程度最大的行业。

此外，美国政府也表示，1月和2月零售业的招聘情况比最初设想的要疲弱。

非农就业报告激起投资者的不安，美国股市应声下跌，创下今年以来最大单周跌幅。指标美国公债收益率跌至年内最低点，美元兑一篮子货币亦下挫。

目前尚不清楚3月开始的全面联邦减支措施是否是企业招聘步伐疲软的原因之一，但围绕减支的不安情绪或许已让企业变得不太愿意增聘人手。

一些分析师提醒指出，不应对非农就业报告解读过度，但最新数据还是激起一个疑问，即冬季招聘形势强劲是否真的说明美国经济已进入加速增长的模式？

“我们不认为有足够多的讯号说明美国经济摇摇欲坠。然而，经济基本趋势似乎并没有出现1-2月数据所体现的那种改善程度，”法国巴黎银行纽约分行的分析师Julia Coronado说。

美国非农就业人口数据图表：(link.reuters.com/ram54t)

就业缺口图表：(link.reuters.com/kem54t)

失业率图表：(link.reuters.com/wam54t)

就业参与率图表：(link.reuters.com/sem54t)

美国贸易收支情况图表：(link.reuters.com/vyx54t)

**美联储可用的弹药**

美国3月就业增长放缓，可能会让美联储决策者对继续实施购债刺激措施更加有信心。之前劳动力市场出现的复苏在央行内部激起有关是否最快在今年夏季缩减购债规模的讨论。

“这或许成为他们在更长时间内维持这项政策不变的安全讯号，”富国银行旗下金融服务部门(Wells Fargo Advisors)在圣路易斯的首席固定收益策略师Brian Rehling说。

不过就业报告的确存在一些有关美国经济的正面消息。劳工部对1月和2月数据的上修结果显示，修正后的就业岗位增量比前值多了6.1万个。每周平均工时升至一年内最高位。

“企业增加了工时，而不是增聘人手。劳动需求持续增加的事实对未来就业增长是个吉兆，”UniCredit Research的首席美国经济分析师Harm Bandholz说。

建筑业增加了1.8万个就业岗位，强化房市复苏更加稳固的看法。

周五公布的另外两份报告亦包含积极讯号。美国2月贸易逆差缩窄，因出口增加，原油进口减少 ；2月消费者信贷亦创下半年来最大增幅 。

**紧缩措施的影响**

但分析师指出，联邦减支措施才刚刚实施，在4月至6月期间将给经济带来更大的拖累，届时许多政府员工将进行无薪休假。

3月，美国政府就业岗位只减少了7,000个，2月为增加1.4万个。

美国国会预算办公室估计，紧缩财政政策将令今年美国经济增幅减少约1.5个百分点。

“非农就业趋势与我们对就业增长将因沉重的财政负担而在未来几个月放缓的预期基本相符，”巴克莱驻纽约的分析师Michael Gapen说。

美联储主席贝南克已经表达过对减支的担忧。他表示，减少货币刺激措施必须以就业市场持续改善为前提。

3月失业率降至2008年12月以来最低点，但报告显示，失业率下降的主要原因是劳动力人口减少了49.6万人。

那使得就业参与率降至63.3%的1979年以来最低位。