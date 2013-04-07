白宫称朝鲜如进行导弹新试射,美国不感意外

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿4月5日 - 美国白宫发言人卡尼（Jay Carney）周五对记者称，如果朝鲜进行新的导弹试验，美国将不会感到意外。
卡尼被问及有迹象显示朝鲜可能准备进行一次导弹试验时称，白宫官员已看到了相关报道。
“我们对他们（朝鲜）进行此类活动将不会感到意外，”卡尼说。“过去我们看到过他们进行过导弹试射。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。