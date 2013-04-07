白宫称朝鲜如进行导弹新试射,美国不感意外

路透华盛顿4月5日 - 美国白宫发言人卡尼（Jay Carney）周五对记者称，如果朝鲜进行新的导弹试验，美国将不会感到意外。

卡尼被问及有迹象显示朝鲜可能准备进行一次导弹试验时称，白宫官员已看到了相关报道。