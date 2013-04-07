普京称俄罗斯对欧元有信心

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科4月5日 - 俄罗斯总统普京称，俄罗斯对欧元有信心，该国外汇储备持有大量欧元资产是正确的决定。

普京接受德国广播联盟ARD采访时说：“我想直截了当地说：我们信任欧元。”克里姆林宫公布了此次采访内容。

普京称，虽然俄罗斯与欧盟存在分歧，但俄罗斯认为主要欧元区国家在应对当前危机过程中正朝着正确的方向前进。

“这让我们相信，我们如此大量的黄金和外汇储备以欧元持有是正确的决定。”

根据俄罗斯央行最近的数据，截至2012年1月，欧元在俄罗斯外汇储备中所占比重为42.1%，仅次于美元所占的45.5%比重。

俄罗斯总理梅德韦杰夫两周前曾表示，鉴于欧元区对援助塞浦路斯的处理方式，俄罗斯可能需要审视欧元在俄外汇储备所占的比重。

普京也再次批评欧洲在援助塞浦路斯问题上的处理方式、以及向银行存款征税的提议，他说：“没收投资者资金...损及整个欧元区银行体系的可信度。”普京将于周日和周一访问德国和荷兰。（完）