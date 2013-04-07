《独家新闻》法国兴业银行拟最多裁员700人--工会消息人士

路透巴黎4月5日 - 三位工会消息人士周五对路透表示，法国兴业银行 可能裁员600-700人，为该行因国内市场业务增长停滞而全面削减成本的步骤之一。

消息人士称，法国兴业银行管理层周三与工会组织举行过会议，讨论了相关提议，但尚未做出最终决定。

他们补充表示，裁员将主要涉及IT和法规事务岗位的后台工作人员，之后将在其它岗位最多新招聘100位员工，作为补充。

“兴业银行的核心办公地点将裁员600-700人，”其中一位消息人士称。“最终安排还没有确定，但已经拿出相关提议。”

法国兴业银行在全球有15.4万名员工，其核心行政部门有8,340名员工。

该行发言人表示，兴业银行将寻求避免迫不得已的裁员，在重组计划没有最后确定的时候讨论它是“不合时宜的”。

该发言人称，兴业银行倾向采用内部调岗和自动离职，这样就不用裁员。

CGT工会代表Michel Marchet称，该行管理层已经提出“几个”不同的安排，最后确切的裁员数字要到2013年底才会公布。(完) (编译 白云; 审校 王冠中)