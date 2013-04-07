中国经济：原财政部长称政府债务问题未到严重危急的地步

路透上海4月7日 - 中国财政部原部长项怀诚周六称，鉴于中国政府债务率本身不是特别高、基本上都是内债、尚未出现效率特别差的案例，因此中国政府债务问题未到十分严重危急的地步。

新华网援引他在博鳌亚洲论坛期间的发言称，中国政府在债务问题上始终坚持“可持续性”的原则。

项怀诚指出，从公开披露的数据看，截至2011年底中央和地方政府债务是30多万亿元人民币，债务率为37.8%。2012年债务数量比2011年增加了几万亿元，债务率基本在40%左右。但中央政府债务比较明朗，地方政府债务则透明度不高，实际数据可能比统计数据高一些。

“中国地方债务自2008年国际金融危机爆发后增长较快。4万亿元的投资规模地方要配套。地方财政没有那么多钱，就建立了很多融资平台，还发行了很多债务，由此形成了地方债务新的增量。”他称，“但是这个时间总共约四年，债务总量多也多不到哪儿去。”

项怀诚强调，尽管中国债务问题没有到特别严重的程度，但是有些问题不能忽视。“比如说一些政策性银行发放贷款的来源是银行间发债。这些债务一定程度上带有政府债务的性质。这个数量也不是很小的。”

新华网并称，据悉，目前财政部正在部署对地方债务问题进行详细调研。